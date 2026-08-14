Informations pratiques

Châteauneuf-la-Forêt

Festival du Mont Gargan 14 août 2026

Châteauneuf-la-Forêt Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 17:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Lo Marcha d’aqui

L’esplanade du lac de Châteauneuf-la-Forêt accueille une soirée conviviale autour des producteurs locaux. Marché, ambiance bodéga, bain de mousse géant, animation musicale avec le Brass Band Les P’tits Culs Ivres et concert exceptionnel du groupe périgourdin Peiraguda rythmeront cette deuxième journée. .

Châteauneuf-la-Forêt 87130 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 75 69 37 festivaldumontgargan@wanadoo.fr

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English : Festival du Mont Gargan 14 août 2026

L’événement Festival du Mont Gargan 14 août 2026 Châteauneuf-la-Forêt a été mis à jour le 2026-08-04 par Terres de Limousin