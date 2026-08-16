Informations pratiques

Saint-Gilles-les-Forêts

Festival du Mont Gargan 16 août 2026

Saint-Gilles-les-Forêts Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 09:30:00

fin : 2026-08-16 23:59:00

Date(s) :

2026-08-16

Journée Trad & Trail

Le sommet du Mont-Gargan accueille une journée mêlant sport, patrimoine et traditions.

Trail, randonnée, démonstration de battage à l’ancienne, causeries consacrées à la Résistance, repas de batteuse, animations musicales, folklore, démonstration de capoeira, scène ouverte et DJ Set se succéderont tout au long de la journée. .

Saint-Gilles-les-Forêts 87130 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 75 69 37 festivaldumontgargan@wanadoo.fr

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English : Festival du Mont Gargan 16 août 2026

L’événement Festival du Mont Gargan 16 août 2026 Saint-Gilles-les-Forêts a été mis à jour le 2026-08-04 par Terres de Limousin