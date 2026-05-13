Pougne-Hérisson

Festival du Nombril Baptiste Pizon Quartet

Pied du château Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Tarif : 32 – 32 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 19:00:00

fin : 2026-08-15 20:00:00

Date(s) :

2026-08-15

On dit que ce chanteur pas connu accompagné de son Quartet n’est pas rock ni chanson française. Leurs rares apparitions ensemble sur scène sont paraît-il envoutantes et authentiques. Mais qu’en est-il vraiment ?

Auteur, compositeur, Baptiste, sur scène, a un côté envoûtant, dans le bon sens du terme.

Dans la veine de certains groupe de rock pour l’énergie, avec des textes bien ciselés et un charisme à la Jeff Buckley. .

Pied du château Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 publics@nombril.com

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English : Festival du Nombril Baptiste Pizon Quartet

L’événement Festival du Nombril Baptiste Pizon Quartet Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-05-13 par CC Parthenay Gâtine