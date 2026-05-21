Festival du Nombril Causerie Jardin Pougne-Hérisson
Festival du Nombril Causerie Jardin Pougne-Hérisson samedi 15 août 2026.
Pougne-Hérisson
Festival du Nombril Causerie
Jardin 7 rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres
Tarif : 32 – 32 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 16:00:00
fin : 2026-08-15 17:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Cie Pièces et main d’œuvre
Sauvons le vrai du faux
Discussion animée par Frédéric Joly, journaliste en presse locale à Dijon, et auteur au sein de la compagnie Pièces et main d’oeuvre.
Dérèglements éditoriaux, chasse aux scoops, règne du clic et des réseaux sociaux les fake news sont de plus en plus contagieuses dans les rédactions et alimentent la défiance entre les citoyens et les médias. Comment les expliquer ? Comment se fabriquent-elles ? Comment lutter contre elles ? La situation est-elle différente dans les médias locaux et nationaux ? .
Jardin 7 rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 publics@nombril.com
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English : Festival du Nombril Causerie
L’événement Festival du Nombril Causerie Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-05-21 par CC Parthenay Gâtine
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