Festival du Nombril Goldi Nombril du Monde Pougne-Hérisson
Festival du Nombril Goldi Nombril du Monde Pougne-Hérisson samedi 15 août 2026.
Pougne-Hérisson
Festival du Nombril Goldi
Nombril du Monde 7 rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres
Tarif : 32 – 32 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 22:45:00
fin : 2026-08-14 00:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Par Johnny Seyx.
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À partir de 10 ans .
Nombril du Monde 7 rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 publics@nombril.com
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English : Festival du Nombril Goldi
L’événement Festival du Nombril Goldi Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-05-21 par CC Parthenay Gâtine
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