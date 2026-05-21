Festival du Nombril À peu près égal à Einstein ? Nombril Pougne-Hérisson

Pougne-Hérisson

Festival du Nombril À peu près égal à Einstein ?

Nombril 7 rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Tarif : 32 – 32 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 22:00:00

fin : 2026-08-14 23:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Par Titus.

Ce spectacle théâtral vaguement scientifique et néanmoins poétique cherche à comprendre ce qu’est l’intelligence. Cette exploration cognitive se nourrit d’informations scientifiques, de récits, de souvenirs, de questionnements… Y cohabitent science et récit, vrai et faux, sérieux et humour.

Vous pouvez aussi considérer ce spectacle comme une discrète opportunité d’y voir un peu plus clair sur vos propres capacités intellectuelles…

Je n’ai pas de talents particuliers. Je suis passionnément curieux. Albert Einstein

À partir de 12 ans .

Nombril 7 rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 publics@nombril.com

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English : Festival du Nombril À peu près égal à Einstein ?

L’événement Festival du Nombril À peu près égal à Einstein ? Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-05-21 par CC Parthenay Gâtine