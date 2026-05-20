Festival du Nombril Le royaume inconnu Jardin Pougne-Hérisson
Festival du Nombril Le royaume inconnu Jardin Pougne-Hérisson samedi 15 août 2026.
Pougne-Hérisson
Festival du Nombril Le royaume inconnu
Jardin 7 rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres
Tarif : 32 – 32 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Le Royaume Inconnu est un conte musical de Clotilde Gilles où piano, violoncelle, chant et conte dialoguent pour former un récit singulier.
Parce qu’elle rompt avec la monotonie des jours, parce qu’elle ose pousser la porte de chez elle, une enfant va partir à la découverte du monde, de la nature et d’elle-même.
Elle a 8 ans. Elle a le nez collé à la fenêtre de sa chambre. Elle attend.
Le soleil pose son doigt lumineux sur une pierre laissée là, sur une table, dans sa chambre.
C’est sa pierre de chance. Bleue. Celle que son papa lui a offert il y a longtemps.
Elle brille, éclats de bleu.
Aujourd’hui, j’attrape ma chance ou la chance m’attrape ! .
Jardin 7 rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 publics@nombril.com
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English :
L’événement Festival du Nombril Le royaume inconnu Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-05-20 par CC Parthenay Gâtine
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