Festival du Nombril Nod Pougne-Hérisson
Festival du Nombril Nod Pougne-Hérisson samedi 15 août 2026.
Pougne-Hérisson
Festival du Nombril Nod
Pied du château Pougne-Hérisson Deux-Sèvres
Tarif : 32 – 32 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 23:00:00
fin : 2026-08-14 23:59:00
Date(s) :
2026-08-14
Transe organique électrique
Danse, danse, danse et transpire dans la transe… Ces cinq musiciens poitevins influencés par les musiques de la Méditerranée et d’Afrique de l’Ouest, proposent un son jubilatoire et positivement énervé.
Leur truc, coller et superposer différents motifs afin de créer une surtension électrique. Leur son puissant et leurs rythmes obstinés forment l’ADN du groupe et transportent le public dans une folle chaleur de la décadence nocturne.
NOD, ça s’écoute tard, debout, longtemps. .
Pied du château Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 publics@nombril.com
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English : Festival du Nombril Nod
L’événement Festival du Nombril Nod Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-05-13 par CC Parthenay Gâtine
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