Pougne-Hérisson

Festival du Nombril Nod

Pied du château Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Tarif : 32 – 32 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 23:00:00

fin : 2026-08-14 23:59:00

Date(s) :

2026-08-14

Transe organique électrique

Danse, danse, danse et transpire dans la transe… Ces cinq musiciens poitevins influencés par les musiques de la Méditerranée et d’Afrique de l’Ouest, proposent un son jubilatoire et positivement énervé.

Leur truc, coller et superposer différents motifs afin de créer une surtension électrique. Leur son puissant et leurs rythmes obstinés forment l’ADN du groupe et transportent le public dans une folle chaleur de la décadence nocturne.

NOD, ça s’écoute tard, debout, longtemps. .

Pied du château Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 publics@nombril.com

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English : Festival du Nombril Nod

L’événement Festival du Nombril Nod Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-05-13 par CC Parthenay Gâtine