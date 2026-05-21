Festival du Nombril L’Affaire Grand Méchant Loup Nombril Pougne-Hérisson
Festival du Nombril L’Affaire Grand Méchant Loup Nombril Pougne-Hérisson vendredi 14 août 2026.
Pougne-Hérisson
Festival du Nombril L’Affaire Grand Méchant Loup
Nombril 7 rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres
Tarif : 32 – 32 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 14:00:00
fin : 2026-08-14 15:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Monsieur Mouch.
Voici le récit du procès en révision accordé au Grand Méchant Loup, grâce à de nouveaux éléments dans le double meurtre pour lequel il est déjà condamné.
C’est la véritable histoire du Petit Chaperon Rouge et de Mère-grand, enfin dévoilée.
Jean de La Fontaine en expert psychiatre ; Charles Perrault en flic à la retraite ; L’ainé des petits cochons, et autres victimes du Loup, lui ayant survécu, se succèdent à la barre pour témoigner.
Ce récit fou et décalé, est ponctué d’inserts sonores venant de sa petite radio de cuisine, qui le font parfois basculer de son rôle de narrateur à l’incarnation des personnages du drame qui se joue Reporters, avocats, témoins et commentateurs… .
Nombril 7 rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 publics@nombril.com
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English : Festival du Nombril L’Affaire Grand Méchant Loup
L’événement Festival du Nombril L’Affaire Grand Méchant Loup Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-05-21 par CC Parthenay Gâtine
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