Festival du Nombril L’Affaire Grand Méchant Loup Nombril Pougne-Hérisson

Pougne-Hérisson

Festival du Nombril L’Affaire Grand Méchant Loup

Nombril 7 rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Tarif : 32 – 32 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 14:00:00

fin : 2026-08-14 15:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Monsieur Mouch.

Voici le récit du procès en révision accordé au Grand Méchant Loup, grâce à de nouveaux éléments dans le double meurtre pour lequel il est déjà condamné.

C’est la véritable histoire du Petit Chaperon Rouge et de Mère-grand, enfin dévoilée.

Jean de La Fontaine en expert psychiatre ; Charles Perrault en flic à la retraite ; L’ainé des petits cochons, et autres victimes du Loup, lui ayant survécu, se succèdent à la barre pour témoigner.

Ce récit fou et décalé, est ponctué d’inserts sonores venant de sa petite radio de cuisine, qui le font parfois basculer de son rôle de narrateur à l’incarnation des personnages du drame qui se joue Reporters, avocats, témoins et commentateurs… .

Nombril 7 rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 publics@nombril.com

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English : Festival du Nombril L’Affaire Grand Méchant Loup

L’événement Festival du Nombril L’Affaire Grand Méchant Loup Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-05-21 par CC Parthenay Gâtine