Pougne-Hérisson

Festival du Nombril Oscar Fou

Stabule Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Tarif : 32 – 32 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 17:00:00

fin : 2026-08-14 18:00:00

Date(s) :

2026-08-14

L’imaginable

Un concert d’Oscar Fou c’est une invitation à partager un univers intime et malicieux. Une invitation à participer, à s’écouter, à s’entendre, à s’envelopper dans de jolis sons, à chanter, à faire résonner la poésie…

Oscar Fou c’est 3 voix complices qui explorent le monde de l’enfance avec tendresse et malice.

C’est joyeux, pétillant, coloré !

Concert familial à partir de 5 ans .

Stabule Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 publics@nombril.com

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English : Festival du Nombril Oscar Fou

L’événement Festival du Nombril Oscar Fou Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-05-14 par CC Parthenay Gâtine