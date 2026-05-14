Festival du Nombril Oscar Fou Pougne-Hérisson
Festival du Nombril Oscar Fou Pougne-Hérisson vendredi 14 août 2026.
Pougne-Hérisson
Festival du Nombril Oscar Fou
Stabule Pougne-Hérisson Deux-Sèvres
Tarif : 32 – 32 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 17:00:00
fin : 2026-08-14 18:00:00
Date(s) :
2026-08-14
L’imaginable
Un concert d’Oscar Fou c’est une invitation à partager un univers intime et malicieux. Une invitation à participer, à s’écouter, à s’entendre, à s’envelopper dans de jolis sons, à chanter, à faire résonner la poésie…
Oscar Fou c’est 3 voix complices qui explorent le monde de l’enfance avec tendresse et malice.
C’est joyeux, pétillant, coloré !
Concert familial à partir de 5 ans .
Stabule Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 publics@nombril.com
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English : Festival du Nombril Oscar Fou
L’événement Festival du Nombril Oscar Fou Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-05-14 par CC Parthenay Gâtine
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