Festival du Palais Les Synodales Une Soirée Symphonique Sens
Festival du Palais Les Synodales Une Soirée Symphonique Sens vendredi 19 juin 2026.
Sens
Festival du Palais Les Synodales Une Soirée Symphonique
Cour du Palais synodal Sens Yonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Représentation Une Soirée Symphonique avec l’Orchestre Consuelo
Le violoncelliste et chef Victor Julien-Laferrière dirige l’Orchestre Consuelo pour une grande soirée symphonique dans la cour du Palais synodal. Concert d’exception, ce programme réunit trois chefs-d’œuvre du répertoire orchestral européen Symphonie n°35 “Haffner” de Wolfgang Amadeus Mozart, Symphonie n°3 de Johannes Brahms, Concerto pour piano de Edvard Grieg. La partie soliste du concerto est confiée à la pianiste Arielle Beck, dont la présence sur les grandes scènes internationales s’impose avec une rare évidence.
Représentation gratuite d’environ 2h Placement et entrée libre. .
Cour du Palais synodal Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Festival du Palais Les Synodales Une Soirée Symphonique
L’événement Festival du Palais Les Synodales Une Soirée Symphonique Sens a été mis à jour le 2026-05-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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