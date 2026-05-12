Sens

Festival du Palais Les Synodales Une Soirée Symphonique

Cour du Palais synodal Sens Yonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Représentation Une Soirée Symphonique avec l’Orchestre Consuelo

Le violoncelliste et chef Victor Julien-Laferrière dirige l’Orchestre Consuelo pour une grande soirée symphonique dans la cour du Palais synodal. Concert d’exception, ce programme réunit trois chefs-d’œuvre du répertoire orchestral européen Symphonie n°35 “Haffner” de Wolfgang Amadeus Mozart, Symphonie n°3 de Johannes Brahms, Concerto pour piano de Edvard Grieg. La partie soliste du concerto est confiée à la pianiste Arielle Beck, dont la présence sur les grandes scènes internationales s’impose avec une rare évidence.

Représentation gratuite d’environ 2h Placement et entrée libre. .

Cour du Palais synodal Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Festival du Palais Les Synodales Une Soirée Symphonique

L’événement Festival du Palais Les Synodales Une Soirée Symphonique Sens a été mis à jour le 2026-05-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)