Brive-la-Gaillarde

Festival du piano à bretelles (Espace Jean-Paul Escande)

Rue des Trois Provinces Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : 17 – 17 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:30:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25 2026-04-26

Au programme samedi à 17h: concert exceptionnel du groupe PianissiVoix, un trio de Savoie pour un répertoire de chansons françaises et internationales.

Dimanche à 14h30: place à l’accordéon dans tous ses états.

Réservation obligatoire. .

Rue des Trois Provinces Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 52 86 69

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English : Festival du piano à bretelles (Espace Jean-Paul Escande)

L’événement Festival du piano à bretelles (Espace Jean-Paul Escande) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-09 par Brive Tourisme