Festival du piano à bretelles (Espace Jean-Paul Escande) Brive-la-Gaillarde
Festival du piano à bretelles (Espace Jean-Paul Escande) Brive-la-Gaillarde samedi 25 avril 2026.
Brive-la-Gaillarde
Festival du piano à bretelles (Espace Jean-Paul Escande)
Rue des Trois Provinces Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : 17 – 17 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:30:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-25 2026-04-26
Au programme samedi à 17h: concert exceptionnel du groupe PianissiVoix, un trio de Savoie pour un répertoire de chansons françaises et internationales.
Dimanche à 14h30: place à l’accordéon dans tous ses états.
Réservation obligatoire. .
Rue des Trois Provinces Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 52 86 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival du piano à bretelles (Espace Jean-Paul Escande)
L’événement Festival du piano à bretelles (Espace Jean-Paul Escande) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-09 par Brive Tourisme
À voir aussi à Brive-la-Gaillarde (Corrèze)
- Match Rugby Brive / Aurillac Brive-la-Gaillarde 17 avril 2026
- Soirée Karaoké (La Banou) Brive-la-Gaillarde 18 avril 2026
- Concert tribute Téléphone-Concert assis (Le Cabaret Gaillard) Brive-la-Gaillarde 18 avril 2026
- Atelier parent-enfant Yoga (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde 18 avril 2026
- Bambin’eau (Piscine Municipale) Brive-la-Gaillarde 19 avril 2026