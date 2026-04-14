Soirée jeux du Foyer des Jeunes Travailleurs, Foyer des Jeunes Travailleurs, Brive-la-Gaillarde
Soirée jeux du Foyer des Jeunes Travailleurs, Foyer des Jeunes Travailleurs, Brive-la-Gaillarde vendredi 24 avril 2026.
Soirée jeux du Foyer des Jeunes Travailleurs Vendredi 24 avril, 18h00 Foyer des Jeunes Travailleurs Corrèze
Entrée réservée aux résidents du FJT.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T18:00:00+02:00 – 2026-04-24T22:00:00+02:00
Fin : 2026-04-24T18:00:00+02:00 – 2026-04-24T22:00:00+02:00
Soirée jeux du Foyer des Jeunes Travailleurs
Le Foyer des Jeunes Travailleurs (Service Habitat Jeunes) de Brive organise une soirée jeux de société.
Foyer des Jeunes Travailleurs 32 Rue Clément Ader, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
Le Foyer des Jeunes Travailleurs (Service Habitat Jeunes) de Brive organise une soirée jeux de société. jeux
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