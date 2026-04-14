Soirée jeux du Foyer des Jeunes Travailleurs, Foyer des Jeunes Travailleurs, Brive-la-Gaillarde

Soirée jeux du Foyer des Jeunes Travailleurs Vendredi 24 avril, 18h00 Foyer des Jeunes Travailleurs Corrèze

Entrée réservée aux résidents du FJT.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T18:00:00+02:00 – 2026-04-24T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-24T18:00:00+02:00 – 2026-04-24T22:00:00+02:00

Soirée jeux du Foyer des Jeunes Travailleurs

Le Foyer des Jeunes Travailleurs (Service Habitat Jeunes) de Brive organise une soirée jeux de société.

Foyer des Jeunes Travailleurs 32 Rue Clément Ader, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Le Foyer des Jeunes Travailleurs (Service Habitat Jeunes) de Brive organise une soirée jeux de société. jeux