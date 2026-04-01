Pitch Dating à L’Improviste Brive-la-Gaillarde
Pitch Dating à L’Improviste Brive-la-Gaillarde vendredi 24 avril 2026.
Brive-la-Gaillarde
Pitch Dating à L’Improviste
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Venez passer une soirée conviviale et pleine de surprises pour rencontrer de nouvelles personnes dans une ambiance chaleureuse et détendue.
Discussions, échanges et rires garantis autour d’activités ludiques pour briser la glace et favoriser les rencontres authentiques. .
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Pitch Dating à L’Improviste
L’événement Pitch Dating à L’Improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-10 par Brive Tourisme
À voir aussi à Brive-la-Gaillarde (Corrèze)
- Match Rugby Brive / Aurillac Brive-la-Gaillarde 17 avril 2026
- Soirée Karaoké (La Banou) Brive-la-Gaillarde 18 avril 2026
- Concert tribute Téléphone-Concert assis (Le Cabaret Gaillard) Brive-la-Gaillarde 18 avril 2026
- Atelier parent-enfant Yoga (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde 18 avril 2026
- Bambin’eau (Piscine Municipale) Brive-la-Gaillarde 19 avril 2026