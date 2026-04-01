Brive-la-Gaillarde

Pitch Dating à L’Improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Venez passer une soirée conviviale et pleine de surprises pour rencontrer de nouvelles personnes dans une ambiance chaleureuse et détendue.

Discussions, échanges et rires garantis autour d’activités ludiques pour briser la glace et favoriser les rencontres authentiques. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

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English : Pitch Dating à L’Improviste

L’événement Pitch Dating à L’Improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-10 par Brive Tourisme