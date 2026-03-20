Courir à Brive 2026 Brive-la-Gaillarde samedi 25 avril 2026.
Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
32ème édition.
Au programme: 17h00 Nano poussins → 2021
17h15 Micro poussines → 2019–2020
17h30 Micro poussins → 2019–2020
17h45 Mini poussines → 2017–2018
18h00 Mini poussins → 2017–2018
18h15 Poussines → 2015–2016
18h30 Poussins → 2015–2016
18h45 Benjamines Benjamins → 2013–2014
19h00 Minimes → 2011–2012
19h30 10km Elite
20h30 10km Populaire
Inscriptions: https://www.klikego.com/inscription/courir-a-brive-2026/course-a-pied-running/1636602079119-7 .
Boulevards Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 34 04 60
L’événement Courir à Brive 2026 Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-16 par Brive Tourisme