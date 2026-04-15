Festival du Sel RD36 Arles
Festival du Sel RD36 Arles samedi 23 mai 2026.
Arles
Festival du Sel
Samedi 23 mai 2026 à partir de 18h. RD36 Point de vue les Salins du midi Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Le Festival du Sel s’installe à Salin-de-Giraud pour une soirée unique mêlant musique, fête et paysages d’exception.
Ce rendez-vous inédit invite le public à vivre une expérience immersive au cœur des salins, dans une ambiance à la fois festive et conviviale.
Au fil de la soirée, concerts, DJ sets et performances rythmeront l’événement, accompagnés d’une offre de restauration avec food trucks et d’un bar sur place. Dans ce cadre naturel remarquable, les participants pourront profiter d’un moment hors du temps, entre ciel et étendues salines, jusqu’à un coucher de soleil spectaculaire qui viendra sublimer l’atmosphère.
Pensé comme un véritable moment de partage et de détente, le Festival du Sel promet une parenthèse festive en plein cœur de la Camargue, idéale pour danser, se retrouver et célébrer l’arrivée des beaux jours. .
RD36 Point de vue les Salins du midi Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 83 82 87 42 fiestacamacho013@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Festival du Sel moves to Salin-de-Giraud for a unique evening of music, festivities and exceptional scenery.
L’événement Festival du Sel Arles a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme d’Arles
À voir aussi à Arles (Bouches-du-Rhône)
- Sortie nature Visite des marais de Beauchamp Arles 23 avril 2026
- Le passage de Vénus Musée départemental Arles antique Arles 24 avril 2026
- Soirée thaïlandaise Arles 24 avril 2026
- Journée taurine de Griffeuille Arles 25 avril 2026
- Spectacle jeune public T’es Mythogyne ou quoi ? Musée départemental Arles antique Arles 25 avril 2026