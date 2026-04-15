Festival du Sel RD36 Arles

Arles

Festival du Sel

Samedi 23 mai 2026 à partir de 18h. RD36 Point de vue les Salins du midi Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Le Festival du Sel s’installe à Salin-de-Giraud pour une soirée unique mêlant musique, fête et paysages d’exception.

Ce rendez-vous inédit invite le public à vivre une expérience immersive au cœur des salins, dans une ambiance à la fois festive et conviviale.

Au fil de la soirée, concerts, DJ sets et performances rythmeront l’événement, accompagnés d’une offre de restauration avec food trucks et d’un bar sur place. Dans ce cadre naturel remarquable, les participants pourront profiter d’un moment hors du temps, entre ciel et étendues salines, jusqu’à un coucher de soleil spectaculaire qui viendra sublimer l’atmosphère.

Pensé comme un véritable moment de partage et de détente, le Festival du Sel promet une parenthèse festive en plein cœur de la Camargue, idéale pour danser, se retrouver et célébrer l’arrivée des beaux jours. .

RD36 Point de vue les Salins du midi Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 83 82 87 42 fiestacamacho013@gmail.com

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English :

The Festival du Sel moves to Salin-de-Giraud for a unique evening of music, festivities and exceptional scenery.

L’événement Festival du Sel Arles a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme d’Arles