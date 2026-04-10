FESTIVAL DU TAROT DU CAP D'AGDE Rond Point Carré d'As Agde

FESTIVAL DU TAROT DU CAP D'AGDE Rond Point Carré d'As Agde vendredi 24 avril 2026.

FESTIVAL DU TAROT DU CAP D'AGDE

Près de 1000 joueurs réunis lors de ce festival autour du plus vieux jeu de cartes connu.
Vendredi 24 avril
14h tournoi en données libres par équipe de 2
21h tournoi en triplettes et libre d’accompagnement

Samedi 25 avril
14h tournoi en quadrettes et libre d’accompagnement
21h Grand Prix du Casino Barrière en donnes libres.
1er prix 1600€ 2ème prix 1000€ -3ème prix 500€

Dimanche 26 avril

13h45 Grand Prix Bruno Aumeras en donnes libres.
1er prix 2000€ -2ème prix 1000 € -3ème prix 500 €

Accès libre aux tournois -Préinscription à tous les tournois dès le vendredi   .

Rond Point Carré d’As LE CAP D’AGDE Agde 34300 Hérault Occitanie +33 6 18 48 41 36 

English : FESTIVAL DU TAROT DU CAP D’AGDE

Nearly 1,000 players gathered at this festival to play the oldest known card game.

L’événement FESTIVAL DU TAROT DU CAP D’AGDE Agde a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34

