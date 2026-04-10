FESTIVAL DU TAROT DU CAP D'AGDE Rond Point Carré d'As Agde vendredi 24 avril 2026.
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-25
2026-04-24 2026-04-25 2026-04-26
Près de 1000 joueurs réunis lors de ce festival autour du plus vieux jeu de cartes connu.
Vendredi 24 avril
14h tournoi en données libres par équipe de 2
21h tournoi en triplettes et libre d’accompagnement
Samedi 25 avril
14h tournoi en quadrettes et libre d’accompagnement
21h Grand Prix du Casino Barrière en donnes libres.
1er prix 1600€ 2ème prix 1000€ -3ème prix 500€
Dimanche 26 avril
13h45 Grand Prix Bruno Aumeras en donnes libres.
1er prix 2000€ -2ème prix 1000 € -3ème prix 500 €
Accès libre aux tournois -Préinscription à tous les tournois dès le vendredi .
Rond Point Carré d’As LE CAP D’AGDE Agde 34300 Hérault Occitanie +33 6 18 48 41 36
English : FESTIVAL DU TAROT DU CAP D’AGDE
Nearly 1,000 players gathered at this festival to play the oldest known card game.
L’événement FESTIVAL DU TAROT DU CAP D’AGDE Agde a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34
