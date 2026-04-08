Agde

BIODIVERSITÉ DU PETIT BAGNAS

Route de Sète Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-22

Thèmes de l’animation observation d’oiseaux, faune et flore

A l’aide d’un support ludique, de jumelles et de longues-vues, venez découvrir les trésors du Petit Bagnas. Entre sansouïre et lagune temporaire, recherchons ensemble la biodiversité qui s’y cache.

#ESCAPADE

#SORTIENATURE .

Route de Sète Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 01 60 23 contact@adena-bagnas.fr

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English :

Event themes: birdwatching, flora and fauna

L’événement BIODIVERSITÉ DU PETIT BAGNAS Agde a été mis à jour le 2026-04-01 par 34 ADT34