BIODIVERSITÉ DU PETIT BAGNAS Agde
BIODIVERSITÉ DU PETIT BAGNAS Agde mercredi 22 avril 2026.
Agde
BIODIVERSITÉ DU PETIT BAGNAS
Route de Sète Agde Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-22
Thèmes de l’animation observation d’oiseaux, faune et flore
A l’aide d’un support ludique, de jumelles et de longues-vues, venez découvrir les trésors du Petit Bagnas. Entre sansouïre et lagune temporaire, recherchons ensemble la biodiversité qui s’y cache.
#ESCAPADE
#SORTIENATURE .
Route de Sète Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 01 60 23 contact@adena-bagnas.fr
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English :
Event themes: birdwatching, flora and fauna
L’événement BIODIVERSITÉ DU PETIT BAGNAS Agde a été mis à jour le 2026-04-01 par 34 ADT34
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