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BIODIVERSITÉ DU PETIT BAGNAS Agde

BIODIVERSITÉ DU PETIT BAGNAS Agde mercredi 22 avril 2026.

Adresse : Route de Sète

Ville : 34300 Agde

Département : Hérault

Début : 2026-04-22T

Fin : 2026-04-29T

Tarif :

Agde

BIODIVERSITÉ DU PETIT BAGNAS

Route de Sète Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-29

Date(s) :
2026-04-22

Thèmes de l’animation observation d’oiseaux, faune et flore
A l’aide d’un support ludique, de jumelles et de longues-vues, venez découvrir les trésors du Petit Bagnas. Entre sansouïre et lagune temporaire, recherchons ensemble la biodiversité qui s’y cache.

#ESCAPADE
#SORTIENATURE   .

Route de Sète Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 01 60 23  contact@adena-bagnas.fr

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English :

Event themes: birdwatching, flora and fauna

L’événement BIODIVERSITÉ DU PETIT BAGNAS Agde a été mis à jour le 2026-04-01 par 34 ADT34

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