Festival d’un Coeur à l’autre

Espace Paul Gabriel Bagneux-la-Fosse Aube

Tarif : – – Eur

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

L’Association du Haut d’une Etoile présente:

Le Big Band de l’Aurore est une formation orchestrale de jazz reprenant les grands standards américains, Glenn Miller, Count Basie, Duke Ellington, Michael Bublé et des arrangements de chansons françaises et internationales, Claude Nougaro, Charles Trenet, Charles Aznavour, Ray Ventura…

Le Big Band est composé de 16 musiciens et divisé en 4 pupitres: 4 trompettes, 4 trombones à coulisses, 2 saxo alto, 2 saxo ténor, 1 saxo baryton; une section rythmique composée d’une batterie, guitare électrique, guitare basse et d’un chanteur. 12 .

Espace Paul Gabriel Bagneux-la-Fosse 10340 Aube Grand Est coraub@orange.fr

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English :

L’événement Festival d’un Coeur à l’autre Bagneux-la-Fosse a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne