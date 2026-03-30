Festival d’un Coeur à l’autre

Espace Paul Gabriel Bagneux-la-Fosse Aube

Tarif : – – Eur

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-05

L’Association du Haut d’une Etoile présentent:

Depuis leurs débuts, Les Divalala explorent avec inventivité toutes les facettes de la variété française. Elles osent transcender le kitsch de chansons qu’on aime sans se l’avouer, revisiter des tubes intemporels ou remettre à l’honneur des œuvres plus confidentielles.

Au cœur de cette nouvelle et joyeuse java N.O.U.B.A leur cinquième spectacle ! elles se dévoilent encore plus et nous emportent avec grâce et énergie, jouant tout à la fois de leur mordant musical, de leur naturel déconcertant et de leur goût pour les contrastes inattendus ! Ce sera une fête comme on les aime a cappella (mais pas seulement cette fois…), drôle, étonnante, euphorisante ! 15 .

Espace Paul Gabriel Bagneux-la-Fosse 10340 Aube Grand Est coraub@orange.fr

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English :

L’événement Festival d’un Coeur à l’autre Bagneux-la-Fosse a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne