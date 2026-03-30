Festival d’un Coeur à l’autre

Espace Paul Gabriel Bagneux-la-Fosse Aube

Tarif : – – Eur

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 15:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

L’Association du Haut d’une Etoile présente:

Les amusements dimanchesques de Magali Lucie.

Tantôt mutine, tantôt bougon, un brin fofolle ou romantique, ingénue ou féministe, Magali Lucie est chansonneuse . Une artisane de la chanson. Chansonnière existait déjà mais ça sonnait moins bien pour cette musicienne qui a commencé la musique à l’âge de 8 ans. Et comme elle a plusieurs cordes à sa voix, Magali est aussi artiste lyrique dans la vie.

Dans sa petite robe désuète, affublée de ses deux couettes, elle ne manquera pas de vous faire rire et de vous surprendre. Glissant d’un personnage à l’autre, elle vous emmènera dans les méandres de la chanson à texte d’hier et d’aujourd’hui pour votre plus grand plaisir. Sûr que vous en reconnaitrez certaines !

En première partie, la chorale L’Arthonnaysienne qui partagera également quelques titres

avec elle. 12 .

Espace Paul Gabriel Bagneux-la-Fosse 10340 Aube Grand Est coraub@orange.fr

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English :

L’événement Festival d’un Coeur à l’autre Bagneux-la-Fosse a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne