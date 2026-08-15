Festival Éclats de Verrerie Le Creusot
vendredi 28 août 2026 · Le Creusot
Informations pratiques
Le Creusot
Festival Éclats de Verrerie
Cour du château de la Verrerie Le Creusot Saône-et-Loire
Tarif : 30 – 30 – 45 EUR
Tarif réduit
Tarif spécial
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-28
Éclats de Verrerie, un nouveau rendez-vous musical qui s’installe cette fin d’été dans l’écrin de la cour du château de la Verrerie, au cœur du Creusot.
3 soirées / 6 concerts
Vendredi 28 août
20h Pierre de Bethmann, piano jazz
22h Lester Jamison, rock / soul
Samedi 29 aôut Soirée rap
20h Pit Baccardi
22h Rim’K
Dimanche 30 août
20h Oria, chanson
22h Philippe Cohen Solal (de Gotan Project, DJ set)
Pour chaque soirée, ouverture des portes à 18h30. .
Cour du château de la Verrerie Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 12 81 39 musicalium@orange.fr
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English :
L’événement Festival Éclats de Verrerie Le Creusot a été mis à jour le 2026-08-13 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II
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