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AGENDA · Le Creusot

Festival Éclats de Verrerie Le Creusot

vendredi 28 août 2026 · Le Creusot

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Cour du château de la Verrerie
Ville
71200 Le Creusot
Département
Saône-et-Loire
Tarif
30 30 45 Tarif réduit Tarif spécial

Le Creusot

Festival Éclats de Verrerie

Cour du château de la Verrerie Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – 45 EUR

Tarif réduit
Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:00:00
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-28

Éclats de Verrerie, un nouveau rendez-vous musical qui s’installe cette fin d’été dans l’écrin de la cour du château de la Verrerie, au cœur du Creusot.

3 soirées / 6 concerts

Vendredi 28 août
20h Pierre de Bethmann, piano jazz
22h Lester Jamison, rock / soul

Samedi 29 aôut Soirée rap
20h Pit Baccardi
22h Rim’K

Dimanche 30 août
20h Oria, chanson
22h Philippe Cohen Solal (de Gotan Project, DJ set)

Pour chaque soirée, ouverture des portes à 18h30.   .

Cour du château de la Verrerie Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 12 81 39  musicalium@orange.fr

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English :

L’événement Festival Éclats de Verrerie Le Creusot a été mis à jour le 2026-08-13 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II

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