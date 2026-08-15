Informations pratiques

Le Creusot

Festival Éclats de Verrerie

Cour du château de la Verrerie Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – 45 EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-28

Éclats de Verrerie, un nouveau rendez-vous musical qui s’installe cette fin d’été dans l’écrin de la cour du château de la Verrerie, au cœur du Creusot.

3 soirées / 6 concerts

Vendredi 28 août

20h Pierre de Bethmann, piano jazz

22h Lester Jamison, rock / soul

Samedi 29 aôut Soirée rap

20h Pit Baccardi

22h Rim’K

Dimanche 30 août

20h Oria, chanson

22h Philippe Cohen Solal (de Gotan Project, DJ set)

Pour chaque soirée, ouverture des portes à 18h30. .

Cour du château de la Verrerie Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 12 81 39 musicalium@orange.fr

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English :

L’événement Festival Éclats de Verrerie Le Creusot a été mis à jour le 2026-08-13 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II