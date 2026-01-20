Festival en Arc rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray

Festival en Arc

Participez à la 14ème édition du Festival en Arc avec une programmation riche et variée. Découvrez des spectacles qui s’adressent à tous, pour rire, apprécier, se détendre, applaudir, rêver, réfléchir, partager…vivre ensemble grâce au spectacle vivant ! .

rue Louis Chauveau Halle Perrey Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 98 46 93 contact@festivalenarc.fr.

