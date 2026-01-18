Feux d’artifice, concert, bal populaire Arc-lès-Gray
Feux d’artifice, concert, bal populaire Arc-lès-Gray lundi 13 juillet 2026.
Feux d’artifice, concert, bal populaire
Rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
2026-07-13
La ville d’Arc-lès-Gray propose un concert gratuit, des feux d’artifice au Stade Marcel PERREY, suivi d’un bal populaire. .
Rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 14 14 communication@arc-les-gray.com
English : Feux d’artifice, concert, bal populaire
L’événement Feux d’artifice, concert, bal populaire Arc-lès-Gray a été mis à jour le 2026-01-14 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY