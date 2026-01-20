L’Automnale vide grenier Arc-lès-Gray

L’Automnale vide grenier

rue des Giranaux Arc-lès-Gray Haute-Saône

Gratuit

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-06

2026-09-06

L’Automnale, le rendez-vous des artisans et commerçants de notre bassin de vie.

Mettre en avant nos enseignes, nos produits et notre savoir-faire fait partie de nos priorités.

Ambiance chaleureuse et festives.

Animations et entrée gratuites pour tous. .

rue des Giranaux Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 14 14 communication@arc-les-gray.com

