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Spectacle hip hop Espace Festi’Val Arc-lès-Gray

Spectacle hip hop Espace Festi’Val Arc-lès-Gray samedi 20 juin 2026.

Lieu : Espace Festi'Val

Adresse : 12b Rue Louis Chauveau

Ville : 70100 Arc-lès-Gray

Département : Haute-Saône

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Arc-lès-Gray

Spectacle hip hop

Espace Festi’Val 12b Rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-20

KCD Crew organise un spectacle de danse Hip Hop.   .

Espace Festi’Val 12b Rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté   kcdcrew.asso@gmail.com

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English : Spectacle hip hop

L’événement Spectacle hip hop Arc-lès-Gray a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

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