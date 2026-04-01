Spectacle hip hop Espace Festi’Val Arc-lès-Gray

Arc-lès-Gray

Spectacle hip hop

Espace Festi’Val 12b Rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

KCD Crew organise un spectacle de danse Hip Hop. .

Espace Festi’Val 12b Rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté kcdcrew.asso@gmail.com

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English : Spectacle hip hop

L’événement Spectacle hip hop Arc-lès-Gray a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY