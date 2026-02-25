Rassemblement de voitures Passion véhicules Val de Saône Parking Netto Arc-lès-Gray

Rassemblement de voitures Passion véhicules Val de Saône

Parking Netto Avenue Charles Couyba Arc-lès-Gray Haute-Saône

Début : 2026-03-08 09:30:00

fin : 2026-09-13 12:30:00

Date(s) :

2026-03-08 2026-04-12 2026-06-14 2026-07-12 2026-08-09 2026-09-13

Passion véhicules Val de Saône vous invite à un rassemblement de voitures sur le parking Netto à Arc-Lès-Gray. .

Parking Netto Avenue Charles Couyba Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 49 52 18 33 contactp2vs@gmail.com

