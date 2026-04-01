Festival en souvenir de fukushima Place Royale Pau
Festival en souvenir de fukushima Place Royale Pau dimanche 12 avril 2026.
Pau
Festival en souvenir de fukushima
Place Royale Pavillon des arts Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 11:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Atelier d’Origami pour les enfants et de Koto (instrument traditionnel japonais ) de 11h à 12h
15h et 16h concerts de Koto par Yoshiaki Okawa nommé Ambassadeur de la musique traditionnelle japonaise par l’Agence culturelle du Japon. .
Place Royale Pavillon des arts Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@muku-pau.com
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English : Festival en souvenir de fukushima
L’événement Festival en souvenir de fukushima Pau a été mis à jour le 2026-04-04 par OT Pau
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