Festival en souvenir de fukushima Place Royale Pau

Pau

Festival en souvenir de fukushima

Place Royale Pavillon des arts Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 11:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Atelier d’Origami pour les enfants et de Koto (instrument traditionnel japonais ) de 11h à 12h

15h et 16h concerts de Koto par Yoshiaki Okawa nommé Ambassadeur de la musique traditionnelle japonaise par l’Agence culturelle du Japon. .

Place Royale Pavillon des arts Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@muku-pau.com

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English : Festival en souvenir de fukushima

L’événement Festival en souvenir de fukushima Pau a été mis à jour le 2026-04-04 par OT Pau