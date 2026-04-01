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Festival en souvenir de fukushima Place Royale Pau

Festival en souvenir de fukushima Place Royale Pau

Festival en souvenir de fukushima Place Royale Pau dimanche 12 avril 2026.

Lieu : Place Royale

Adresse : Pavillon des arts

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-04-12T11:00:00

Fin : 2026-04-12T18:00:00

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Pau

Festival en souvenir de fukushima

Place Royale Pavillon des arts Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 11:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :
2026-04-12

Atelier d’Origami pour les enfants et de Koto (instrument traditionnel japonais ) de 11h à 12h
15h et 16h concerts de Koto par Yoshiaki Okawa nommé Ambassadeur de la musique traditionnelle japonaise par l’Agence culturelle du Japon.   .

Place Royale Pavillon des arts Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   contact@muku-pau.com

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English : Festival en souvenir de fukushima

L’événement Festival en souvenir de fukushima Pau a été mis à jour le 2026-04-04 par OT Pau

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