Pau

RDV santé Santé Environnement Nesting

3 place Laherrere Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 18:00:00

fin : 2026-04-30 19:30:00

Date(s) :

2026-04-30

À travers des mises en situation, identifiez les sources de pollution dans la maison et repartez avec des clés pour

améliorer la qualité de votre environnement et adopter de bons réflexes en matière d’hygiène corporelle, d’entretien

ménager, d’alimentation ou encore d’aération du logement.

Pour toute la famille.

Animé par le Centre Hospitalier de Pau. .

3 place Laherrere Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 14 65 14 service.santepublique@agglo-pau.fr

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English : RDV santé Santé Environnement Nesting

L’événement RDV santé Santé Environnement Nesting Pau a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Pau