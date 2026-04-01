Adapter son logement à la perte d’autonomie Maison de l’Habitat et du Patrimoine Pau

Pau

Adapter son logement à la perte d’autonomie

Maison de l’Habitat et du Patrimoine 2 bis rue des Cordeliers Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 18:00:00

fin : 2026-04-30 19:30:00

Date(s) :

2026-04-30

Vous avez un projet d’adaptation de votre logement (par exemple accessibilité au logement, installation d’un monte escalier, remplacement de la baignoire par une douche…), cet atelier vous présentera des explications sur les aides financières, les différentes solutions techniques ainsi que les intervenants et acteurs de l’adaptation. .

Maison de l’Habitat et du Patrimoine 2 bis rue des Cordeliers Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 58 60 maison.habitat@agglo-pau.fr

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English : Adapter son logement à la perte d’autonomie

L’événement Adapter son logement à la perte d’autonomie Pau a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Pau