Festival Equestria, Magie du Cheval et des Arts TARBES Tarbes

Festival Equestria, Magie du Cheval et des Arts

TARBES Rue du Régiment de Bigorre Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-21

Internationalement reconnu, ce festival dédié à la magie du cheval et des arts est à vivre en famille, au pied des Pyrénées, dans le cadre exceptionnel du Haras de Tarbes.

L’entrée au festival est gratuite !

Dès 16h (12h le week-end), des animations équestres et artistiques sont proposées (en accès libre) dans le village et sur les pistes du festival.

Seuls les 3 grands spectacles équestres, créés par des compagnies aux univers très différents, sont payants.

3 grands spectacles équestres tout public

La nouvelle formule du festival permet désormais de découvrir la diversité du spectacle équestre dans une ambiance magique et intimiste.

Tous les jours, 3 grands spectacles (tout public), associant prouesses équestres, danse, musique ou arts du cirque, sont proposés à des tarifs accessibles, dans trois lieux différents du Haras.

Une parenthèse enchantée pour toute la famille

Pas besoin d’être cavalier pour apprécier notre programmation qui marie avec bonheur, art équestre, déambulations musicales, visites guidées, expositions d’artistes passionnés…

Les plus jeunes s’émerveilleront dans le village enfants et après un tour en poney ou en calèche, toute la famille s’installera sous les arbres du Haras, dans le village 100% gourmand et festif d’Equestria.

Un lieu historique, qui donne une âme particulière à ce festival

Si Equestria ne ressemble à aucun autre évènement, c’est aussi parce qu’il se déroule dans le cadre somptueux du Haras de Tarbes, situé au coeur de la ville.

Ici, le temps s’arrête… Vous déambulez dans un écrin de verdure de plus de huit hectares, berceau de la race anglo-arabe.

Entourés des belles écuries créées sous Napoléon, émerveillez-vous de la magie d’Equestria !

> Plus d’infos sur le site Equestria

TARBES Rue du Régiment de Bigorre Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 30 31 accueil@tarbes-tourisme.fr

English :

This internationally-renowned festival, dedicated to the magic of horses and the arts, is a must-see for the whole family, at the foot of the Pyrenees, in the exceptional setting of the Haras de Tarbes.

Admission to the festival is free!

From 4pm onwards (12pm on weekends), free equestrian and artistic entertainment is offered in the village and on the festival grounds.

Only the 3 major equestrian shows, created by companies from very different worlds, are subject to a charge.

3 major equestrian shows for the general public

The festival’s new formula now allows you to discover the diversity of equestrian shows in a magical, intimate atmosphere.

Every day, 3 major shows (for the general public), combining equestrian prowess, dance, music or circus arts, are offered at accessible prices, in three different venues at the Haras.

An enchanted interlude for the whole family

You don’t have to be a rider to enjoy our program, which combines equestrian art, musical strolls, guided tours and exhibitions by passionate artists?

The youngest visitors will be delighted by the children?s village, and after a pony or carriage ride, the whole family will settle down under the trees of the Haras, in the 100% gourmet and festive Equestria village.

A historic site, giving the festival a special soul

If Equestria is unlike any other event, it’s also because it takes place in the sumptuous setting of the Haras de Tarbes, located in the heart of the city.

Here, time stands still? You’ll stroll through more than eight hectares of lush greenery, the cradle of the Anglo-Arab breed.

Surrounded by the beautiful stables built under Napoleon, marvel at the magic of Equestria!

> More information on the Equestria website

