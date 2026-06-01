Journée Rencontre Créa’Py Média TARBES Tarbes
Journée Rencontre Créa’Py Média TARBES Tarbes mercredi 17 juin 2026.
Tarbes
Journée Rencontre Créa’Py Média
TARBES 62 avenue Maréchal Joffre Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 14:00:00
fin : 2026-06-17 18:00:00
Date(s) :
2026-06-17
Créa’Py Média, spécialisée dans les techniques créatives, manga, animation, jeu vidéo et la langue japonaise, est heureuse de vous accueillir à cette journée-rencontre !
L’occasion de découvrir, d’échanger et de participer à un moment fort de l’année pour l’association avec toute son équipe.
AU PROGRAMME
14h à 18h Découverte et Jeux
Présentation des travaux des élèves et playtest de leurs productions (dessin, animation 2D, jeu vidéo)
Proposition de jeux de société
15h Table ronde
Échange autour d’un sujet au coeur des préoccupations actuelles Nous, les écrans, les réseaux et les jeux vidéo , avec Gwenaëlle Rialland, ambassadrice PédagoJeux.
16h Partenariat et Projet
Présentation des nouveautés de l’association, dont un partenariat avec l’école supérieure Anaten avec la création d’une nouvelle formule Ateliers à la carte .
Ces ateliers s’adressent aux adolescents et adultes souhaitant développer des techniques professionnelles dans des domaines tels que dessin, illustration, concept art, modèle vivant, animation 2D, modélisation 3D, game design, programmation et accompagnement de projets créatifs (BD, animation, jeu vidéo).
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TARBES 62 avenue Maréchal Joffre Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie asso.creapymedia@gmail.com
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English :
Cr%E9a’Py M%E9dia, which specializes in creative techniques, manga, animation, video games, and the Japanese language, is pleased to welcome you to this meet-and-greet event!
This is an opportunity to discover, exchange ideas, and participate in one of the highlights of the year for the association and its entire team.
ON THE PROGRAM
2:00 PM to 6:00 PM Discovery and Games
Presentation of students’ work and playtesting of their projects (drawing, 2D animation, video games)
Board games available
3:00 PM Roundtable
Discussion on a topic at the heart of current concerns: “Us, Screens, Networks, and Video Games,” with Gwenaëlle Rialland, PédagoJeux ambassador.
4:00 PM Partnerships and Projects
Presentation of the association’s latest developments, including a partnership with Anaten College and the creation of a new “À la carte Workshops” program.
These workshops are designed for teens and adults looking to develop professional skills in fields such as: drawing, illustration, concept art, life drawing, 2D animation, 3D modeling, game design, programming, and support for creative projects (comics, animation, video games).
L’événement Journée Rencontre Créa’Py Média Tarbes a été mis à jour le 2026-06-12 par OT de Tarbes|CDT65
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