La Rochelle

Festival Escales Documentaires

Divers lieux de La Rochelle La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06

fin : 2026-11-11

Date(s) :

2026-11-06

Rendez-vous pour la nouvelle édition de ce festival pas comme les autres !

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Divers lieux de La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English : Festival Escales Documentaires

A new edition of this festival like no other!

L’événement Festival Escales Documentaires La Rochelle a été mis à jour le 2025-12-20 par Nous La Rochelle