Festival Escales Documentaires La Rochelle
Festival Escales Documentaires La Rochelle vendredi 6 novembre 2026.
La Rochelle
Festival Escales Documentaires
Divers lieux de La Rochelle La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06
fin : 2026-11-11
Date(s) :
2026-11-06
Rendez-vous pour la nouvelle édition de ce festival pas comme les autres !
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Divers lieux de La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English : Festival Escales Documentaires
A new edition of this festival like no other!
L’événement Festival Escales Documentaires La Rochelle a été mis à jour le 2025-12-20 par Nous La Rochelle
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