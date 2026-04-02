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Festival Escales Documentaires La Rochelle

Festival Escales Documentaires La Rochelle vendredi 6 novembre 2026.

Adresse : Divers lieux de La Rochelle

Ville : 17000 La Rochelle

Département : Charente-Maritime

Début : 2026-11-06T

Fin : 2026-11-11T

Tarif :

La Rochelle

Festival Escales Documentaires

Divers lieux de La Rochelle La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06
fin : 2026-11-11

Date(s) :
2026-11-06

Rendez-vous pour la nouvelle édition de ce festival pas comme les autres !
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Divers lieux de La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine  

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English : Festival Escales Documentaires

A new edition of this festival like no other!

L’événement Festival Escales Documentaires La Rochelle a été mis à jour le 2025-12-20 par Nous La Rochelle

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