Festival Euro Med’Up 2026 Espace Chapelle Maringer Nancy

Nancy

Festival Euro Med’Up 2026

Espace Chapelle Maringer 2 rue Larcan Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 11:00:00

fin : 2026-05-30 21:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Chaque année retrouvez le festival Euro-méditerranéen.

Il regroupe animations musicales de différents pays, stands gastronomiques et artisanaux, exposition.

Il se clôture par un repas au sein de cette magnifique chapelle restaurée.

Dès 11h, vous serez accueillis en musique par de jeunes artistes et vous pourrez découvrir sur nos stands l’artisanat et la gastronomie de différents pays, le Portugal, l’Arménie et la Roumanie.

À midi vous pourrez vous restaurer à notre guinguette gourmande qui sera suivie par une après midi riche en animations.

À 19h, un dîner convivial roumain (sur réservation en ligne) vous sera proposé, concocté par l’épicerie Ana, au prix de 20€.

N’hésitez pas à venir nombreux, ne serait-ce que pour découvrir ce lieu encore méconnu pour certains.Tout public

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Espace Chapelle Maringer 2 rue Larcan Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

The Euro-Mediterranean Festival is held every year.

It features musical entertainment from different countries, gastronomic and craft stands, and exhibitions.

It closes with a meal in this beautifully restored chapel.

From 11 a.m. onwards, you’ll be greeted by music from young artists, and our stands will showcase crafts and gastronomy from Portugal, Armenia and Romania.

At midday, you can enjoy a meal at our guinguette gourmande , followed by a lively afternoon of entertainment.

At 7 p.m., a convivial Romanian dinner (online reservation required) will be served, concocted by Ana?s grocery store, for the price of 20?

Don?t hesitate to come along, if only to discover this place, still unknown to some.

L’événement Festival Euro Med’Up 2026 Nancy a été mis à jour le 2026-05-16 par DESTINATION NANCY