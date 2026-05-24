Festival européen de la Saint Jean 2026 Villefranche-de-Rouergue
Festival européen de la Saint Jean 2026 Villefranche-de-Rouergue vendredi 26 juin 2026.
Villefranche-de-Rouergue
Festival européen de la Saint Jean 2026
Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-26
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-26
Du 26 au 28 juin, le Festival Européen de la Saint-Jean aura lieu à Villefranche-de-Rouergue.
Vendredi 26 juin
Concert gratuit place Notre-Dame. Buvette et restauration sur place.
19h Scène ouverte
20h Banda Les Capellous
22h Duo à Deux
Samedi 27 juin
17h animations place Notre Dame, rues et bars de la ville
22h grande parade nocturne (départ cour de la gare)
Achat des places en gradin directement sur place auprès du comité des fêtes.
Circuit de la parade Cour de la gare, Promenade du Guiraudet, Boulevard de Gaulle, Place Jean-Jaurès, rue Borelly, avenue du Quercy.
Dimanche 28 juin
11h animation des places et quartiers
Site de Treize Pierres
Toute la journée Exposition de véhicules anciens + chars du Corso
14h Animations avec bandas et majorettes
+ restauration sue place (moules/frites) sur réservation (06.43.67.64.22)
Fête foraine tout le week-end cœur de la ville, plus d’infos à venir. .
Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 74 66 11 51 cfvr12@gmail.com
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English :
From June 26 to 28, the Festival Européen de la Saint-Jean takes place in Villefranche-de-Rouergue.
L’événement Festival européen de la Saint Jean 2026 Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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