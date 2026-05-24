Villefranche-de-Rouergue

Festival européen de la Saint Jean 2026

Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-26

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-26

Du 26 au 28 juin, le Festival Européen de la Saint-Jean aura lieu à Villefranche-de-Rouergue.

Vendredi 26 juin

Concert gratuit place Notre-Dame. Buvette et restauration sur place.

19h Scène ouverte

20h Banda Les Capellous

22h Duo à Deux

Samedi 27 juin

17h animations place Notre Dame, rues et bars de la ville

22h grande parade nocturne (départ cour de la gare)

Achat des places en gradin directement sur place auprès du comité des fêtes.

Circuit de la parade Cour de la gare, Promenade du Guiraudet, Boulevard de Gaulle, Place Jean-Jaurès, rue Borelly, avenue du Quercy.

Dimanche 28 juin

11h animation des places et quartiers

Site de Treize Pierres

Toute la journée Exposition de véhicules anciens + chars du Corso

14h Animations avec bandas et majorettes

+ restauration sue place (moules/frites) sur réservation (06.43.67.64.22)

Fête foraine tout le week-end cœur de la ville, plus d’infos à venir. .

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 74 66 11 51 cfvr12@gmail.com

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English :

From June 26 to 28, the Festival Européen de la Saint-Jean takes place in Villefranche-de-Rouergue.

L’événement Festival européen de la Saint Jean 2026 Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)