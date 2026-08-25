FESTIVAL EX TENEBRIS LUX ACTE VIII Montpellier

Informations pratiques

Montpellier

FESTIVAL EX TENEBRIS LUX ACTE VIII

12 Rue Anatole France Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-02 2026-10-08 2026-10-09 2026-10-17 2026-10-28 2026-10-31

Le festival choisit de bousculer les codes et de sortir des sentiers battus en investissant des lieux historiques (églises, opéra, friches, cryptes) et des salles pour combiner concerts, ciné-concerts, expositions, mode, masterclass, performances, arts divinatoires, bref des artistes talentueux qui passent sous le radar des monopoles !

Un mois de cultures sombres en lieux insolites et mythiques sur Montpellier !

Le festival choisit de bousculer les codes et de sortir des sentiers battus en investissant des lieux historiques (églises, opéra, friches, cryptes) et des salles pour combiner concerts, ciné-concerts, expositions, mode, masterclass, performances, arts divinatoires, bref des artistes talentueux qui passent sous le radar des monopoles !

AU PROGRAMME

2 octobre (Victoire 2) Opening avec 1000mods + GrimSkunk.

8 octobre (La Vista) Ciné-concert Breaking Bad.

9-10 octobre (Victoire 2) États Généraux du Metal (rencontres, conférences, tremplin, The Great Old Ones, Hexis) suivi le dimanche des Puces Hell et du concert Metal for Kids avec Smash Hit Combo.

17 octobre (L’Antirouille) Soirée Hardcore (In Other Climes, Cold Stress, Nothing From No One).

28, 29 et 30 octobre (Maison des Chœurs) Trois nuits de concerts dans une église désacralisée avec Oranssi Pazuzu, Messa, Verdun, Mutterlein, MùR, The Night Eternal, Livgone et Nero Kane.

31 octobre Soirée Dark Halloween à l’Opéra Comédie .

12 Rue Anatole France Montpellier 34000 Hérault Occitanie contact@extenebrislux.fr

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English :

The festival chooses to shake up conventions and think outside the box by taking over historic venues (churches, opera houses, abandoned sites, crypts) and performance spaces to combine concerts, film screenings, exhibitions, fashion shows, masterclasses, performances, divinatory arts—in short, talented artists who fly under the radar of the major labels!

L’événement FESTIVAL EX TENEBRIS LUX ACTE VIII Montpellier a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 OT MONTPELLIER