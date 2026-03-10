Festival Ferrandou Musique Bridget Yee Piano

Tauriac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

La pianiste malaisienne Bridget Yee a reçu une bourse complète pour la Wells Cathedral School à l'âge de 11 ans et un diplôme de Fellowship du Trinity College de Londres à 17 ans

La pianiste malaisienne Bridget Yee a reçu une bourse complète pour la Wells Cathedral School à l'âge de 11 ans et un diplôme de Fellowship du Trinity College de Londres à 17 ans. Elle est actuellement en deuxième année d'études de premier cycle à la Royal Academy of Music grâce à une bourse complète Suresh et Richard McMillan sous la direction de Christopher Elton.

En 2020, elle a été finaliste du concours BBC Young Musician dans la catégorie pianiste. Bridget a récemment été nommée boursière de la Fondation Polonsky pour le festival et l'école de musique d'Aspen de cette année, qui se déroulent à Aspen, dans le Colorado. Plus récemment, elle a reçu le prix Kerr Memorial décerné par la Royal Overseas League

.

Tauriac 46130 Lot Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Malaysian pianist Bridget Yee received a full scholarship to Wells Cathedral School at age 11 and a Fellowship diploma from Trinity College London at 17

L’événement Festival Ferrandou Musique Bridget Yee Piano Tauriac a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Vallée de la Dordogne