Festival Ferrandou Musique Bridget Yee Piano Tauriac
Festival Ferrandou Musique Bridget Yee Piano Tauriac vendredi 10 juillet 2026.
Festival Ferrandou Musique Bridget Yee Piano
Tauriac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
La pianiste malaisienne Bridget Yee a reçu une bourse complète pour la Wells Cathedral School à l'âge de 11 ans et un diplôme de Fellowship du Trinity College de Londres à 17 ans
La pianiste malaisienne Bridget Yee a reçu une bourse complète pour la Wells Cathedral School à l'âge de 11 ans et un diplôme de Fellowship du Trinity College de Londres à 17 ans. Elle est actuellement en deuxième année d'études de premier cycle à la Royal Academy of Music grâce à une bourse complète Suresh et Richard McMillan sous la direction de Christopher Elton.
En 2020, elle a été finaliste du concours BBC Young Musician dans la catégorie pianiste. Bridget a récemment été nommée boursière de la Fondation Polonsky pour le festival et l'école de musique d'Aspen de cette année, qui se déroulent à Aspen, dans le Colorado. Plus récemment, elle a reçu le prix Kerr Memorial décerné par la Royal Overseas League
.
Tauriac 46130 Lot Occitanie
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English :
Malaysian pianist Bridget Yee received a full scholarship to Wells Cathedral School at age 11 and a Fellowship diploma from Trinity College London at 17
L’événement Festival Ferrandou Musique Bridget Yee Piano Tauriac a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Vallée de la Dordogne