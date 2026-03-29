Festival Festiv’Arts Les rencontres Frayssinhes
Festival Festiv’Arts Les rencontres Frayssinhes lundi 6 juillet 2026.
Frayssinhes
Festival Festiv’Arts Les rencontres
Frayssinhes Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 18:30:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-07
Après le weekend animé et festif du festival, place maintenant aux rencontres et ateliers artistiques et culinaires de Festiv'Arts !
Après le weekend animé et festif du festival, place maintenant aux rencontres et ateliers artistiques et culinaires de Festiv'Arts !
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Frayssinhes 46400 Lot Occitanie +33 7 66 19 59 70
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English :
After the festival’s lively and festive weekend, now it’s time for the Festiv'Arts artistic and culinary meetings and workshops!
L’événement Festival Festiv’Arts Les rencontres Frayssinhes a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Vallée de la Dordogne
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