Frayssinhes

Festival Festiv’Arts Les rencontres

Frayssinhes Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 18:30:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-07

Après le weekend animé et festif du festival, place maintenant aux rencontres et ateliers artistiques et culinaires de Festiv'Arts !

Après le weekend animé et festif du festival, place maintenant aux rencontres et ateliers artistiques et culinaires de Festiv'Arts !

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Frayssinhes 46400 Lot Occitanie +33 7 66 19 59 70

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English :

After the festival’s lively and festive weekend, now it’s time for the Festiv'Arts artistic and culinary meetings and workshops!

L’événement Festival Festiv’Arts Les rencontres Frayssinhes a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Vallée de la Dordogne