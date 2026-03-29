Festiv’Arts Festival Frayssinhes
Festiv’Arts Festival Frayssinhes vendredi 3 juillet 2026.
Frayssinhes
Festiv’Arts Festival
Lavalade Frayssinhes Lot
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 17:50:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-03
Le cœur du village s’anime pour trois jours de festivités avec concerts, animations insolites et repas tiré du four à pain de lavalade
Le cœur du village s’anime pour trois jours de festivités avec concerts, animations insolites et repas tiré du four à pain de lavalade. Jeux d'extérieur, course d'escargots, expositions, stands photos, performances…
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Lavalade Frayssinhes 46400 Lot Occitanie +33 7 66 19 59 70
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English :
The heart of the village comes alive for three days of festivities with concerts, unusual entertainment and a meal from the lavalade bread oven
L’événement Festiv’Arts Festival Frayssinhes a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Vallée de la Dordogne
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