Frayssinhes

Festiv’Arts Festival

Lavalade Frayssinhes Lot

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 17:50:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

Le cœur du village s’anime pour trois jours de festivités avec concerts, animations insolites et repas tiré du four à pain de lavalade

Le cœur du village s’anime pour trois jours de festivités avec concerts, animations insolites et repas tiré du four à pain de lavalade. Jeux d'extérieur, course d'escargots, expositions, stands photos, performances…

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Lavalade Frayssinhes 46400 Lot Occitanie +33 7 66 19 59 70

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English :

The heart of the village comes alive for three days of festivities with concerts, unusual entertainment and a meal from the lavalade bread oven

L’événement Festiv’Arts Festival Frayssinhes a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Vallée de la Dordogne