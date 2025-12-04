Spectacle A quoi on sert ? Frayssinhes
Spectacle A quoi on sert ? Frayssinhes dimanche 29 mars 2026.
Spectacle A quoi on sert ?
Frayssinhes Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : 
Début : 2026-03-29 17:00:00
fin : 2026-03-29
Début : 2026-03-29 17:00:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Face à la remise en cause de l’importance de la culture par certains politiques, J-Louis Cousseau et Isabelle Loridan proposent un spectacle entre gravité et légèreté, réalité et fiction, humour et philosophie
Par l’association Clefs des Arts aux Champs
Tout public Verre de l’amitié offert
Sur réservation
Tout public Verre de l’amitié offert
Sur réservation .
Frayssinhes 46400 Lot Occitanie +33 6 86 70 87 70
English :
Faced with the questioning of the importance of culture by certain politicians, J-Louis Cousseau and Isabelle Loridan propose a show that combines gravity and lightness, reality and fiction, humor and philosophy
By the Clefs des Arts aux Champs association
Open to all Friendship glass offered
On reservation
