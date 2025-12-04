Spectacle A quoi on sert ?

Frayssinhes Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 17:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Face à la remise en cause de l’importance de la culture par certains politiques, J-Louis Cousseau et Isabelle Loridan proposent un spectacle entre gravité et légèreté, réalité et fiction, humour et philosophie

Par l’association Clefs des Arts aux Champs

Tout public Verre de l’amitié offert

Sur réservation

Frayssinhes 46400 Lot Occitanie +33 6 86 70 87 70

English :

Faced with the questioning of the importance of culture by certain politicians, J-Louis Cousseau and Isabelle Loridan propose a show that combines gravity and lightness, reality and fiction, humor and philosophy

By the Clefs des Arts aux Champs association

Open to all Friendship glass offered

On reservation

