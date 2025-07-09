Informations pratiques

Ludres

Festival Fête de la bière

Ludres Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-17 19:30:00

fin : 2026-10-17 01:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Le Comité des Fêtes, avec le soutien de la Ville de Ludres, redonne vie à un évènement festif et fédérateur, apprécié de toutes et tous la Fête de la Bière. Le rendez-vous est d’ores et déjà pris et pour y participer, il conviendra de réserver entre le 7 et le 30 septembre.Adultes

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Ludres 54710 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

The Festival Committee, with support from the City of Ludres, is bringing back a festive and community-building event loved by everyone: the Beer Festival. The date has already been set, and to attend, you’ll need to make a reservation between September 7 and 30.

L’événement Festival Fête de la bière Ludres a été mis à jour le 2026-09-01 par DESTINATION NANCY