Informations pratiques

Béziers

FESTIVAL FLAMENCO RÉCITAL DE CANTE

4 rue du 4 Septembre Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-14

fin : 2027-03-14

Date(s) :

2027-03-14

Dialogue entre voix et cordes le chant flamenco dans sa plus pure expression,.

Né dans le sud de la France, Emilio Cortés grandit au sein d’une grande lignée flamenca. Héritier d’une tradition transmise de génération en génération, il forge une voix singulière, profonde et intensément habitée. Son chant fait renaître l’émotion des grands cantaores du XXᵉ siècle, entre ferveur, douleur et recueillement. Accompagné à la guitare par Manuel Gomez, il livre un récital d’une grande sobriété, où la voix et les cordes dialoguent avec intensité au plus près de l’âme du flamenco. .

4 rue du 4 Septembre Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr

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English : FESTIVAL FLAMENCO RÉCITAL DE CANTE

A Dialogue Between Voice and Strings: Flamenco Singing in Its Purest Form.

L’événement FESTIVAL FLAMENCO RÉCITAL DE CANTE Béziers a été mis à jour le 2026-07-07 par 34 ADT34