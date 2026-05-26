Festival Folkiri Les Saulnières Le Mans

Le Mans

Festival Folkiri

Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe

Tarif : 10 – 10 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-02

Festival Folkiri 2026

Vendredi 2 octobre bal folk avec Nòu + Rémi Geffroy + La Sauterelle

Samedi 3 octobre bal folk avec Ballade Ballade Bois + Lo Bal Del Lop + Duo Demaret Sonnery

Samedi 3 octobre, quatre stages sont proposés

· Stage de danses sardes avec Carlo Boeddu, de 14h30 à 16h30, à la Salle Claircigny au Mans

· Stage de DIATO avec Clément Rousse, de 16h à 18h aux Saulnières

· Stage de chant avec Guillaume Lopez, de 16h à 18h aux Saulnières

· Stage de Bourrées avec Gilles Laupetre, de 16h45 à 19h15 à la Salle Claircigny au Mans .

Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr

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English :

L’événement Festival Folkiri Le Mans a été mis à jour le 2026-05-22 par CDT72