Festival Folkiri Les Saulnières Le Mans
Festival Folkiri Les Saulnières Le Mans vendredi 2 octobre 2026.
Le Mans
Festival Folkiri
Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe
Tarif : 10 – 10 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-02
Festival Folkiri 2026
Vendredi 2 octobre bal folk avec Nòu + Rémi Geffroy + La Sauterelle
Samedi 3 octobre bal folk avec Ballade Ballade Bois + Lo Bal Del Lop + Duo Demaret Sonnery
Samedi 3 octobre, quatre stages sont proposés
· Stage de danses sardes avec Carlo Boeddu, de 14h30 à 16h30, à la Salle Claircigny au Mans
· Stage de DIATO avec Clément Rousse, de 16h à 18h aux Saulnières
· Stage de chant avec Guillaume Lopez, de 16h à 18h aux Saulnières
· Stage de Bourrées avec Gilles Laupetre, de 16h45 à 19h15 à la Salle Claircigny au Mans .
Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr
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English :
L’événement Festival Folkiri Le Mans a été mis à jour le 2026-05-22 par CDT72
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