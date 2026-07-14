Festival Fragments #14 | Nelly Pulicani et Léna Bokobza-Brunet Théâtre L’étoile du nord Paris

Informations pratiques

À partir de 14 ans



Alpi de Nelly Pulicani



Durée : 30 minutes

Inspiré par un reportage Envoyé Spécial, mais également de récits, documentaires, films et rencontres, Alpi raconte une histoire en haute montagne. En janvier 2018, les alpinistes Elisabeth Revol et Tomek Mackiewitz tente de gravir le Nanga Parbat, montagne de 8126m en plein hiver. Entre récit et fiction, une actrice et un acteur tenterons sous nos yeux, la possibilité de cette ascension.

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À partir de 12 ans



Messaouda de Léna Bokobza-Brunet



Durée : 30 minutes

Le jour des fiançailles de Lila, sa mère tombe dans un coma profond quand on apprend que le fiancé ne viendra pas. Accompagnée d’Elyssa, une femme étrange, Lila plonge dans le passé de Cora, sa mère, Léa, sa grand-mère, et Fortunée, son arrière-grand-mère. En remontant le fil de l’histoire, Lila tentera, en réparant les fantômes, de ramener sa mère auprès des vivant·e·s.

Une saga en trois parties, nous transportant de Paris à Kairouan, pour plonger au cœur d’une identité multiple et du mystère d’un empêchement commun à toutes les femmes de la lignée, un héritage patriarcal dont il faut se libérer.

Le festival Fragments permet à des compagnies de présenter une première étape de travail de leur création en cours.

Treize théâtres à travers la France s’associent pour parrainer treize compagnies et ainsi accompagner leur professionnalisation et le montage de leur production. Véritable tremplin, il permet aux équipes programmées d’affirmer leur identité, de développer leur réseau et de bénéficier d’une visibilité déterminante dans leur parcours.



Plateau partagé

Du lundi 12 octobre 2026 au mardi 13 octobre 2026 :

mardi

de 16h30 à 17h30

mardi

de 14h00 à 15h00

lundi

de 19h00 à 20h00

payant

5 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-12T22:00:00+02:00

fin : 2026-10-13T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-12T19:00:00+02:00_2026-10-12T20:00:00+02:00;2026-10-13T14:00:00+02:00_2026-10-13T15:00:00+02:00;2026-10-13T16:30:00+02:00_2026-10-13T17:30:00+02:00

Théâtre L’étoile du nord 16, rue Georgette Agutte 75018 Paris

https://www.etoiledunord-theatre.com/ +33142264747 contact@etoiledunord-theatre.com https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre/ https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre/



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