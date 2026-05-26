Festival Fun Family Maison des quartiers Thionville
Festival Fun Family Maison des quartiers Thionville samedi 27 juin 2026.
Thionville
Festival Fun Family
Maison des quartiers 58 Allée Bel-Air Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-27 15:00:00
fin : 2026-06-27 23:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Animations autour du monde Laser Game, John Kissel, AfricaCho, Latin chic-o
Inscription obligatoireTout public
0 .
Maison des quartiers 58 Allée Bel-Air Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 54 83 20
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English :
Animations around the world: Laser Game, John Kissel, AfricaCho, Latin chic-o
Registration required
L’événement Festival Fun Family Thionville a été mis à jour le 2026-05-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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