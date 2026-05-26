Festival Fun Family Maison des quartiers Thionville

Thionville

Festival Fun Family

Maison des quartiers 58 Allée Bel-Air Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27 15:00:00

fin : 2026-06-27 23:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Animations autour du monde Laser Game, John Kissel, AfricaCho, Latin chic-o

Inscription obligatoireTout public

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Maison des quartiers 58 Allée Bel-Air Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 54 83 20

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English :

Animations around the world: Laser Game, John Kissel, AfricaCho, Latin chic-o

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L’événement Festival Fun Family Thionville a été mis à jour le 2026-05-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME