Braderie d’été Thionville
Braderie d’été Thionville vendredi 26 juin 2026.
Thionville
Braderie d’été
Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Samedi 2026-06-26 10:00:00
fin : 2026-06-26 21:00:00
Date(s) :
2026-06-26 2026-06-27
La traditionnelle grande Braderie d’été est de retour au centre ville de Thionville avec en plus un déballage 100% boutiques thionvilloises le lendemain !Tout public
0 .
Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 53 33 71 apecet@thionvillecommerces.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The traditional Braderie d’été is back in downtown Thionville, with a 100% Thionville unpacking event the next day!
L’événement Braderie d’été Thionville a été mis à jour le 2026-05-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
À voir aussi à Thionville (Moselle)
- Exposition des résidentes du LED Bâtiment conservatoire de musique et Adagio Thionville 29 mai 2026
- Concert Cover Band V and B Thionville 29 mai 2026
- Fête foraine de printemps Thionville 30 mai 2026
- Course Colorée Thionville 30 mai 2026
- Marché des créateurs de la Fête des Mères Thionville 30 mai 2026