Thionville

Braderie d’été

Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Samedi 2026-06-26 10:00:00

fin : 2026-06-26 21:00:00

Date(s) :

2026-06-26 2026-06-27

La traditionnelle grande Braderie d’été est de retour au centre ville de Thionville avec en plus un déballage 100% boutiques thionvilloises le lendemain !Tout public

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Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 53 33 71 apecet@thionvillecommerces.com

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English :

The traditional Braderie d’été is back in downtown Thionville, with a 100% Thionville unpacking event the next day!

L’événement Braderie d’été Thionville a été mis à jour le 2026-05-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME