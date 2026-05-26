Portes ouvertes au 40ème Régiment de Transmissions Boulevard du XXe corps Thionville

Thionville

Portes ouvertes au 40ème Régiment de Transmissions

Boulevard du XXe corps 40ème Régiment de Transmissions Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Activités pour enfants, présentation des véhicules, démonstration des pompiers, combats corps à corps, transmissions…Tout public

0 .

Boulevard du XXe corps 40ème Régiment de Transmissions Thionville 57100 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Activities for children, vehicle presentations, firefighting demonstrations, hand-to-hand combat, transmissions?

L’événement Portes ouvertes au 40ème Régiment de Transmissions Thionville a été mis à jour le 2026-05-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME