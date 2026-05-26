Portes ouvertes au 40ème Régiment de Transmissions Boulevard du XXe corps Thionville
Portes ouvertes au 40ème Régiment de Transmissions Boulevard du XXe corps Thionville samedi 27 juin 2026.
Thionville
Portes ouvertes au 40ème Régiment de Transmissions
Boulevard du XXe corps 40ème Régiment de Transmissions Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Activités pour enfants, présentation des véhicules, démonstration des pompiers, combats corps à corps, transmissions…Tout public
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Boulevard du XXe corps 40ème Régiment de Transmissions Thionville 57100 Moselle Grand Est
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English :
Activities for children, vehicle presentations, firefighting demonstrations, hand-to-hand combat, transmissions?
L’événement Portes ouvertes au 40ème Régiment de Transmissions Thionville a été mis à jour le 2026-05-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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