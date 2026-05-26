Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Portes ouvertes au 40ème Régiment de Transmissions Boulevard du XXe corps Thionville

Portes ouvertes au 40ème Régiment de Transmissions Boulevard du XXe corps Thionville samedi 27 juin 2026.

Lieu : Boulevard du XXe corps

Adresse : 40ème Régiment de Transmissions

Ville : 57100 Thionville

Département : Moselle

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : 0 Gratuit

Thionville

Portes ouvertes au 40ème Régiment de Transmissions

Boulevard du XXe corps 40ème Régiment de Transmissions Thionville Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Activités pour enfants, présentation des véhicules, démonstration des pompiers, combats corps à corps, transmissions…Tout public
0  .

Boulevard du XXe corps 40ème Régiment de Transmissions Thionville 57100 Moselle Grand Est  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Activities for children, vehicle presentations, firefighting demonstrations, hand-to-hand combat, transmissions?

L’événement Portes ouvertes au 40ème Régiment de Transmissions Thionville a été mis à jour le 2026-05-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

À voir aussi à Thionville (Moselle)