Table ronde La photographie dans le champ des addictions Thionville
Table ronde La photographie dans le champ des addictions Thionville jeudi 25 juin 2026.
Thionville
Table ronde La photographie dans le champ des addictions
1 place André Malraux Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-06-25 18:30:00
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
Dans le cadre de l’exposition JE EST UN AUTRE à l’espace In Vitro, Agnès Helluy, directrice du CSAPA, Dr Mathieu Brauer, médecin libéral addictologue, et Cristina Nuñez, artiste, vous invitent à un échange autour de l’impact de la photographie transformative dans le domaine des addictionsAdultes
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1 place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 80 17 30 puzzle@mairie-thionville.fr
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English :
As part of the exhibition JE EST UN AUTRE at Espace In Vitro, Agnès Helluy, director of the CSAPA, Dr Mathieu Brauer, addictologist, and Cristina Nuñez, artist, invite you to a discussion on the impact of transformative photography in the field of addiction
L’événement Table ronde La photographie dans le champ des addictions Thionville a été mis à jour le 2026-05-13 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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