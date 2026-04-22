Thionville

Table ronde La photographie dans le champ des addictions

1 place André Malraux Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-06-25 18:30:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Dans le cadre de l’exposition JE EST UN AUTRE à l’espace In Vitro, Agnès Helluy, directrice du CSAPA, Dr Mathieu Brauer, médecin libéral addictologue, et Cristina Nuñez, artiste, vous invitent à un échange autour de l’impact de la photographie transformative dans le domaine des addictionsAdultes

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1 place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 80 17 30 puzzle@mairie-thionville.fr

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English :

As part of the exhibition JE EST UN AUTRE at Espace In Vitro, Agnès Helluy, director of the CSAPA, Dr Mathieu Brauer, addictologist, and Cristina Nuñez, artist, invite you to a discussion on the impact of transformative photography in the field of addiction

L’événement Table ronde La photographie dans le champ des addictions Thionville a été mis à jour le 2026-05-13 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME