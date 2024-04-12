Festival Gärten Concert au Château de Chantilly Chantilly

Festival Gärten Concert au Château de Chantilly

Rue du Connétable Chantilly Oise

Tarif : 304.99 – 304.99 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21 02:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Le 21 juin prochain, Solomun, jouera à l’emblématique Château de Chantilly. Solomun l’un des artistes les plus importants de la scène électronique européenne vous fera vivre une expérience unique avec un extended set de 5 heures dans l’un des plus beaux châteaux de France, aux portes de Paris.

Évènement produit par Gärten, Atlas Artists & Live Nation

Retour à Paris du Château

→ TER EXCEPTIONNEL (18 mins) Chantilly-Gouvieux > Gare du Nord (7€)

Départ unique à 02h45

→ VOITURE (40 mins) Parking sur place (9€)

AUTRES INFORMATIONS

Dernière entrée 23:30.

Evénement interdit au mineur un justificatif d’identité physique (CI, Passeport ou Permis uniquement) vous sera demandé à l’entrée. Toute sortie est définitive.

Rue du Connétable Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France

English :

On June 21, Solomun will be playing at the emblematic Château de Chantilly. Solomun, one of the most important artists on the European electronic scene, will give you a unique experience with a 5-hour extended set in one of France?s most beautiful châteaux, just outside Paris.

Event produced by Gärten, Atlas Artists & Live Nation

Return to Paris from the Château

? TER EXCEPTIONNEL (18 mins): Chantilly-Gouvieux > Gare du Nord (7?)

Single departure at 02:45

? CAR (40 mins) On-site parking (9?)

OTHER INFORMATION

Last entry 23:30.

Event forbidden to minors proof of physical identity (CI, Passport or Permit only) will be requested at the entrance. All exits are final.

German :

Am 21. Juni wird Solomun im berühmten Château de Chantilly spielen. Solomun, einer der wichtigsten Künstler der europäischen Elektronikszene, wird Sie mit einem fünfstündigen Extended Set in einem der schönsten Schlösser Frankreichs, vor den Toren von Paris, begeistern.

Produziert von Gärten, Atlas Artists & Live Nation

Rückfahrt des Schlosses nach Paris

? TER EXCEPTIONNEL (18 Min.): Chantilly-Gouvieux > Gare du Nord (7?)

Einmalige Abfahrt um 02h45

? AUTO (40 min) Parkplatz vor Ort (9?)

WEITERE INFORMATIONEN:

Letzter Einlass 23:30 Uhr.

Die Veranstaltung ist nicht für Minderjährige geeignet. Sie müssen am Eingang einen Identitätsnachweis vorlegen (nur Ausweis, Reisepass oder Führerschein). Das Verlassen der Veranstaltung ist endgültig.

Italiano :

Il 21 giugno Solomun suonerà nell’iconico Château de Chantilly. Solomun, uno degli artisti più importanti della scena musicale elettronica europea, vi regalerà un’esperienza unica con un set prolungato di 5 ore in uno dei più bei castelli di Francia, appena fuori Parigi.

Prodotto da Gärten, Atlas Artists & Live Nation

Ritorno a Parigi dallo Château

? TER EXCEPTIONNEL (18 minuti): Chantilly-Gouvieux > Gare du Nord (7?)

Partenza unica alle 02:45

? AUTO (40 min.) Parcheggio in loco (9?)

ALTRE INFORMAZIONI

Ultimo ingresso 23:30.

L’evento è vietato ai minori all’ingresso sarà richiesta una prova di identità fisica (solo CI, passaporto o patente). Tutte le uscite sono definitive.

Espanol :

El 21 de junio, Solomun actuará en el emblemático Château de Chantilly. Solomun, uno de los artistas más importantes del panorama europeo de la música electrónica, ofrecerá una experiencia única con una actuación de 5 horas en uno de los castillos más bellos de Francia, a las afueras de París.

Producido por Gärten, Atlas Artists & Live Nation

Regreso a París desde el Château

? TER EXCEPTIONNEL (18 min): Chantilly-Gouvieux > Gare du Nord (7?)

Salida única a las 02:45

? COCHE (40 min) Aparcamiento in situ (9?)

OTRAS INFORMACIONES

Última entrada 23:30.

Evento prohibido a menores se solicitará una prueba de identidad física (CI, Pasaporte o Licencia únicamente) en el momento de la entrada. Todas las salidas son definitivas.

L’événement Festival Gärten Concert au Château de Chantilly Chantilly a été mis à jour le 2024-04-12 par Chantilly-Senlis Tourisme