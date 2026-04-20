Caen

Festival gourmand Melting Potes

32 Rue Caponière Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 12:00:00

fin : 2026-04-25 21:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Melting Potes est un festival gourmand réunissant l’ensemble des commerçants de la rue Caponière, Guillaume-le-Conquérant et rue de Bayeux. Ce dernier a vocation à vous faire découvrir ce que nous faisons de mieux en matière de goût, saveurs et lien social.

Melting Potes est de retour pour sa deuxième édition ! Festival gourmand réunissant l’ensemble des commerçants de la rue Caponière, Guillaume-le-Conquérant et rue de Bayeux, vous êtes invités chaleureusement à découvrir mille saveurs.

Seront présents au festival gourmand

Cuisine du monde

Fleur du désert

Le jardin d’Eden

Chez Marta

Chez Sandy

Foglia

Okaen Sushi

Fast-Food

Crust & go

Bruger Street

ClassFood

Cuisine traditionnelle

Bouillon Caponiere

L’intuition d’André

Charlie’s

Jouflu Ier

Café & gourmandises

Mapple Coffee

Calou

madylin

Persigny

Produits & saveurs

Boucherie Delaunay

Conquérant-Fromagerie

Le grand bleu-Poissonnerie

Terre de raisins Caviste

Chez Attoy Traiteur

Le Diplomate

Commerces du quartier

Profitez de l’occasion pour flâner et (re)découvrir les autres commerçants du quartier l’Atelier de Skoll & Haïti, Otica, Avao coiffure, Boulimos, Abbatiale Tatoo, Les jeux de Merlin, CBD bio shop, Zaza vitnage, Mary frip Arts&Couture, Carrefour Express .

32 Rue Caponière Caen 14000 Calvados Normandie +33 7 82 33 27 12 capvillage14000@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival gourmand Melting Potes

Melting Potes is a gourmet festival bringing together all the traders in rue Caponière, rue Guillaume-le-Conquérant and rue de Bayeux. Its aim is to help you discover the best we have to offer in terms of taste, flavour and social interaction.

L’événement Festival gourmand Melting Potes Caen a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Caen la Mer