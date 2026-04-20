Festival gourmand Melting Potes Caen
Festival gourmand Melting Potes Caen samedi 25 avril 2026.
Caen
Festival gourmand Melting Potes
32 Rue Caponière Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 12:00:00
fin : 2026-04-25 21:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Melting Potes est un festival gourmand réunissant l’ensemble des commerçants de la rue Caponière, Guillaume-le-Conquérant et rue de Bayeux. Ce dernier a vocation à vous faire découvrir ce que nous faisons de mieux en matière de goût, saveurs et lien social.
Melting Potes est de retour pour sa deuxième édition ! Festival gourmand réunissant l’ensemble des commerçants de la rue Caponière, Guillaume-le-Conquérant et rue de Bayeux, vous êtes invités chaleureusement à découvrir mille saveurs.
Seront présents au festival gourmand
Cuisine du monde
Fleur du désert
Le jardin d’Eden
Chez Marta
Chez Sandy
Foglia
Okaen Sushi
Fast-Food
Crust & go
Bruger Street
ClassFood
Cuisine traditionnelle
Bouillon Caponiere
L’intuition d’André
Charlie’s
Jouflu Ier
Café & gourmandises
Mapple Coffee
Calou
madylin
Persigny
Produits & saveurs
Boucherie Delaunay
Conquérant-Fromagerie
Le grand bleu-Poissonnerie
Terre de raisins Caviste
Chez Attoy Traiteur
Le Diplomate
Commerces du quartier
Profitez de l’occasion pour flâner et (re)découvrir les autres commerçants du quartier l’Atelier de Skoll & Haïti, Otica, Avao coiffure, Boulimos, Abbatiale Tatoo, Les jeux de Merlin, CBD bio shop, Zaza vitnage, Mary frip Arts&Couture, Carrefour Express .
32 Rue Caponière Caen 14000 Calvados Normandie +33 7 82 33 27 12 capvillage14000@gmail.com
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English : Festival gourmand Melting Potes
Melting Potes is a gourmet festival bringing together all the traders in rue Caponière, rue Guillaume-le-Conquérant and rue de Bayeux. Its aim is to help you discover the best we have to offer in terms of taste, flavour and social interaction.
L’événement Festival gourmand Melting Potes Caen a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Caen la Mer
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